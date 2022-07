L'Université de Genève obtient des fonds privés pour la recherche en pharmacie

Université de Genève : De l’argent privé pour la recherche pharmaceutique

Debiopharm finance des travaux en phase préliminaire dans le domaine de l’oncologie et des infections résistantes aux antibiotiques. L’objectif consiste à favoriser la transition entre la recherche et la mise sur le marché de médicaments. Selon l’entreprise et l’université, cet accord n’entrave pas la liberté académique et offre des garanties d’indépendance aux chercheurs. Si un développement est envisagé au terme du partenariat à durée limitée, un contrat de licence est négocié, afin de répartir les retombées financières.