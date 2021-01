États-Unis : De l’argent, vite et beaucoup: Joe Biden présente les bases de son plan de relance

Outre l’accélération du rythme des vaccinations, le futur président américain a promis des «milliers de milliards de dollars» pour relancer l’économie dès son arrivée à la Maison Blanche.

Ces aides massives doivent éviter que la crise ne s’auto-alimente, avec un virus qui restreint toujours l’activité des petites entreprises, provoquant des licenciements, ce qui limite le pouvoir d’achat, et donc la consommation, et de nouveau l’activité des entreprises.

«Acompte»

Et d’ajouter: «nous avons besoin de plus d’une aide directe en faveur des familles et des petites entreprises».

Par ailleurs, «des dizaines de milliards de dollars» sont nécessaires selon Joe Biden pour permettre aux autorités locales et nationales de maintenir l’emploi des éducateurs, des policiers, des pompiers et des agents de santé publique. Des fonds pour permettre aux écoles de rouvrir sont aussi nécessaires, selon le démocrate.

«Je dis depuis longtemps que nous devons récompenser le travail et non la richesse dans ce pays», avait-il commenté.

Il est difficile de savoir si Joe Biden, dont le programme de campagne prévoyait une hausse des impôts pour les plus grandes entreprises du pays et des personnes gagnant plus de 400’000 dollars par an, va évoquer la fiscalité.