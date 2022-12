Ville de Genève : De l’eau et une prairie devant la glace des Vernets

Le plan du site, avec la patinoire des Vernets (en haut à gauche) et les futurs espaces verts (au centre), à proximité de l’Arve et du pont Hans-Wilsdorf (à droite).

Les travaux sur le futur site de plus d’un hectare devrait débuter en 2025.

Le projet «L’eau et la terre» imagine un espace végétalisé à la place du parking actuel, devant la patinoire des Vernets.

L’esplanade de la patinoire des Vernets va changer de visage. La Ville de Genève vient de dévoiler à quoi il devrait ressembler. Le parking laissera place à un espace végétalisé, ainsi qu’un grand bassin rempli d’eau ou de glace. Ce projet, nommé «L’eau et la Terre», a été concocté par l’Atelier Descombes Rampini Sa, lauréat du concours d’architecture lancé par la Municipalité. «Le projet s’intègre harmonieusement avec l’architecture des bâtiments existants. Son organisation simple et structurante permet d’envisager une évolutivité et une grande flexibilité, en tissant des liens avec les quartiers environnants.»