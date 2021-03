En réaction à ce meurtre, des inconnus ont coloré l’eau d’une fontaine de Winterthour, en rouge sang. Sur le site Barrikade.info, ils expliquent vouloir «réveiller les gens»: «Nous sommes choqués de voir que notre société accepte la violence envers les femmes et la communauté LGBT comme étant un statu quo et que la loi soutienne si peu les victimes de violences sexuelles et domestiques.» Les activistes rappellent par ailleurs qu’il s’agit du quatrième féminicide commis cette année en Suisse. «Nous sommes en colère et profondément attristés parce que nous savons que d’autres féminicides suivront.»