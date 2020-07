Actualisé il y a 1h

Football

De l’électricité dans l’air au FC Bâle

Une société d’investissements anglaise est intéressée par des parts au FC Bâle. Mais au sein du club, elle ne fait pas l’unanimité.

de Thibaud Oberli

Le président et propriétaire du FC Bâle Bernhard Burgener serait en négociation avec un groupe britannique pour vendre une partie des actions du FC Bâle. KEYSTONE

Le torchon brûle au FC Bâle. D’après les informations de la Handelszeitung, Bernhard Burgener, président et principal actionnaire du club rhénan, serait en pleine négociation avec une société d’investissements britannique. D’après les deux sources indépendantes de l’hebdomadaire alémanique, cette société nommée Centricus et basée à Londres serait intéressée par l’achat d’une part minoritaire du club, entre 20% et 30%. Bernhard Burgener détient actuellement 82% des actions du FCB et resterait donc l’actionnaire majoritaire. Contactés par l’hebdomadaire alémanique, ni le président, ni la société d’investissements n’ont accepté de commenter.

Mais ce choix du propriétaire actuel ne serait pas du goût des autres actionnaires du club. L’ancien joueur du club David Degen, qui détient actuellement 10% du club, dispose jusqu’à l’automne 2021 d’un droit d’achat prioritaire des actions de 35% de Burgener. Deux cas de figures émergent de cette situation: soit un accord est conclu avec Centricus et le propriétaire actuel garde une participation majoritaire dans le club, soit David Degen active son droit d’achat de 35% et Burgener perd sa majorité. L’enjeu de cette situation est donc directement le pouvoir au FC Bâle, ainsi que l’entrée d’un groupe étranger dans son comité exécutif. Selon la Handelszeitung, les deux hommes ne parleraient que par avocats interposés.

Les relations entre les actionnaires se seraient envenimées ces dernières semaines. David Degen avait intégré le comité supérieur du club il y a moins d’un an, pour y apporter son expertise footballistique notamment. Ce partenariat stratégique avec un ancien joueur se serait transformé en affrontement entre les deux parties. Selon Handelszeitung, les ambitions footballistiques de Degen entreraient de plus en plus en contradiction avec une optique plus comptable de la part de Burgener. Il est tout de même important de souligner que le club rhénan a bouclé la saison 2019 avec un déficit de 20 millions de francs, avec des revenus qui s’élevaient à 70 millions. Ce que les dirigeants du club justifiaient comme un acte délibéré en expliquant avoir «renoncé à des offres de transfert lucratives pour plusieurs joueurs afin d’être européen et d’augmenter la valeur des joueurs». La crise du Covid-19 n’a forcément rien arrangé pour un club qui tire normalement un quart de son revenu de la billetterie.

Certains fans du club rhénans ont aussi fait savoir leur position dans cette affaire. Ce jeudi, des graffitis étaient apparus sur les murs du centre d’entraînement du FCB. Les phrases «Für immer Rotblau?» («Rouge et Bleu pour toujours?») et «Fuck off Centricus!» ont le mérite d’être clairs sur l’avis de certains supporters.

Un aspect étonnant est le fait que Centricus semble prêt à investir dans une part minoritaire du club. Ce que Handelszeitung interprète comme une volonté d’engagement sur le plus long terme dans la région de Bâle et qui ne devrait pas se limiter au football. Cela pourrait apaiser un peu les velléités des fans, qui semblent vouloir que le club reste dans des mains locales et connectées au club.