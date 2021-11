Le secret de Summer Walker: de l’émotion pure

Dire que Summer Walker a frappé un grand coup avec son second album, «Still Over It», sorti le 5 novembre 2021, est un euphémisme. Il a déjà explosé plusieurs records sur Apple Music, dont celui du meilleur démarrage pour un album d’une artiste féminine et celui à avoir généré le plus d’écoutes en 24 heures pour une galette de R’n’B. Le 10 novembre 2021, sur la plateforme de la firme à la pomme, dix chansons de «Still Over It» figuraient dans le top 20 des titres les plus streamés dans le monde. Cerise sur le gâteau, le single «No Love», enregistré avec SZA, figurait à la première place, devant «Easy On Me» d’Adele.