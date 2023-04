Transport: De l’énergie solaire pour remplacer le diesel: bientôt une réalité pour les vans?

Grâce à cette équipe, les déplacements en van devraient pouvoir se faire grâce à l’énergie solaire. Soleva

Curdin Wüthrich, vous avez imaginé un van fonctionnant à l’énergie solaire. Laissez-nous deviner: ce concept a été échafaudé pendant que vous faisiez du camping?

L’idée est en effet apparue autour d’un feu de camp, lors d’une discussion avec deux de mes meilleurs amis. Nous faisions des photographies de nature et nous nous déplacions en van. En tant qu’amateurs de voyages, la problématique environnementale était donc bien présente. On peut bien évidemment moins prendre l’avion, notamment en se déplaçant en van, mais ce n’est pas non plus la solution idéale, car on sillonne la nature, dont on se prétend proche, avec un véhicule lourd fonctionnant au diesel. C’est alors qu’est née l’idée d’un van électrique qui, au moins, n’aurait pas d’impact direct sur l’environnement et ne ferait pas de bruit.

Mais il existe déjà des vans électriques, non?

Oui, mais ils sont pratiquement inabordables et représentent actuellement moins de 0,3 %. En plus, tous les pays ne disposent pas des infrastructures nécessaires à un véhicule électrique. Nous avons donc développé notre propre solution: un van électrique entièrement autopropulsé. L’énergie pour la conduite comme pour la vie à bord est fournie par le soleil.

Ce vieux van diesel est transformé dans le but de fonctionner à l’énergie solaire. Soleva

Vous ne vouliez toutefois pas construire un nouveau véhicule, mais modifier un ancien.

Le secteur automobile doit pouvoir disposer de nouvelles solutions. Le mot-clé est économie circulaire. Cela n’a aucun sens de mettre à la casse de vieux véhicules et de les remplacer par de nouveaux qui sont électriques. C’est pourquoi nous avons choisi de transformer un ancien van. Nous montrons ainsi que c’est faisable et que cela permet de réduire l’empreinte environnementale de plus de 80% par rapport à un van fonctionnant au diesel. Nous réutilisons de nombreux composants du véhicule de base et doublons donc sa durée de vie. À plus long terme, nous souhaitons commercialiser de tels systèmes de conversion à grande échelle et à un prix abordable. Les constructeurs automobiles établis ne réfléchissent bien évidemment pas à cette option, car elle est moins intéressante d’un point de vue commercial.

Où en est votre projet de conversion?

La première étape, que nous venons d’achever, a consisté à démonter l’ensemble des composants diesel – moteur, réservoir, pot d’échappement – et à installer à la place le moteur électrique et la batterie. Nous testons désormais tous les composants. La transformation en véhicule électrique devrait être achevée dans les prochains mois. La deuxième étape consistera à ajouter les modules solaires. Viendra ensuite la réalisation de l’habitacle du van, car nous souhaitons développer un concept d’intérieur si possible composé exclusivement de matériaux recyclés et, bien entendu, alimenté uniquement par de l’électricité renouvelable. Nous espérons être prêts à réaliser une tournée en Suisse début 2024.

Cela semble plutôt facile. Mais c’est probablement plus complexe qu’il n’y paraît…

Le plus grand défi relève de la flexibilité du véhicule, car nous souhaitons y intégrer et démontrer beaucoup de choses. Faire en sorte que tout fonctionne bien ensemble est un challenge d’ingénieur. Nous désirons avoir comme source d’énergie principale des panneaux solaires déployables, qui peuvent s’orienter automatiquement vers le soleil. Nous disposons d’ailleurs d’un système de mesure du vent qui peut évaluer quand cela devient critique pour la structure. Cela dit, il faudrait également pouvoir se rendre dans une station de recharge en cas de mauvais temps.

Voici à quoi devrait ressembler un jour le van transformé, qui fonctionne entièrement à l’énergie solaire. Soleva

Ce type de véhicule reste souvent parqué et non utilisé. Qu’advient-il de l’électricité excédentaire?

Le courant solaire qui n’est pas injecté dans la batterie doit pouvoir être transféré sur une maison ou, par exemple, servir de générateur pour fournir de l’électricité nécessaire lors d’un festival ou d’un événement. C’est, en quelque sorte, une installation solaire sur roues. À notre connaissance, cette flexibilité est unique au monde et n’a encore jamais trouvé pareille application.

Soleva est composé d’une équipe de neuf ingénieurs. Curdin Wüthrich, son CEO, est bilingue. C’est pour cette raison que ce jeune homme, qui a grandi dans les Grisons, a décidé de faire des études à Lausanne. Après avoir obtenu un bachelor et un master en physique et en énergie appliquée, il travaille aujourd’hui – parallèlement à son activité auprès de Soleva – comme doctorant à l’EPFL.