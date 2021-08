Environnement - De l’huile de palme plus «durable» en provenance d’Indonésie

Climat: une feuille de route pour les grandes entreprises

- Les sociétés ouvertes au public, les banques et les assurances à partir de 500 employés, dont le total du bilan dépasse 20 millions de francs ou le chiffre d’affaires est supérieur à 40 millions de francs, sont tenues de publier un rapport sur les questions climatiques.

- La définition d’exigences minimales vise à garantir que les informations fournies sont pertinentes, comparables et, si possible, prospectives et fondées sur des scénarios.