Double récolte: De l’ombre pour les baies, de l’électricité pour les hommes

La start-up romande Insolight a développé un module solaire idéal pour l’agriculture: quand c’est nécessaire, il laisse passer le soleil, alors que lorsque les aliments sensibles ont besoin de protection, il fournit de l’ombre et produit de l’électricité.

Des modules solaires pour faire de l’ombre aux salades et aux baies: la technologie d’Insolight combine idéalement la gestion de la lumière et la production d’électricité. Insolight

Légalement, elles sont interdites! Actuellement, aucune installation solaire ne peut être construite en pleine campagne, afin de protéger le paysage. De plus, les surfaces agricoles doivent servir à la culture de denrées alimentaires, et non à la production d’électricité au moyen de l’énergie photovoltaïque.

À moins que ces deux besoins ne puissent être conciliés, ou plutôt devrait-on dire réunis sous un même toit solaire. C’est ce qu’a l’intention de proposer la start-up romande Insolight avec son produit Insolagrin. La formule magique s’appelle Agrivoltaics et fonctionne grâce à une technologie appelée Translucency and High Efficiency in Agrivoltaics (THEIA). Trop de mots étrangers?

Commençons par le commencement. Lorsque la start-up Insolight a été fondée, il y a plus de six ans, le terme «agrivoltaïsme» était encore largement inconnu – aujourd’hui, même des chefs d’État comme Macron ou Scholz l’utilisent. Insolight exploitait alors une plateforme technologique, mais s’est rendu compte d’une part qu’un marché intéressant s’ouvrait dans le domaine de la production d’électricité agricole, d’autre part qu’il était également possible de créer de précieuses synergies.

Ombre télécommandée

Les produits agricoles, tels que les baies ou les salades, ont en effet besoin d’ombre, sinon ils «cuisent» au soleil. Normalement, les serres assurent le bon climat et la protection. Mais pourquoi ne pas utiliser des modules solaires pour faire de l’ombre?

Une idée, une invention: Insolight conçoit Insolagrin, un module solaire à commutation numérique. Pour ce faire, ces modules utilisent donc la technologie THEIA. Celle-ci régule, selon les besoins, la transmission du rayonnement en le concentrant dans une couche optique. Ainsi, si les modules font de l’ombre, la production d’électricité sera boostée, alors que si davantage de lumière est utilisée pour les légumes, il y aura moins d’électricité pour les gens.

Grâce à l’intelligence artificielle, les modules s’adaptent en outre aux saisons, à la position du soleil et aux influences environnementales. Les données sont stockées dans un cloud, mais, si c’est nécessaire, l’agriculteur peut aussi intervenir manuellement à l’aide d’un ordinateur.

Obstacles légaux

Comme «la croissance des baies ne dure que trois à quatre mois, période durant laquelle l’installation est activée», dixit Laurent Coulot, cofondateur et CEO d’Insolight, le reste de l’année, l’électricité est produite à pleine puissance.

Pour l’instant, les baies et les salades ne sont pas encore ombragées à large échelle. Une première installation pilote se trouve à Conthey, en Valais, mais ne couvre qu’une surface de 200 m2. «L’objectif est 5000 à 10’000 m2», explique Laurent Coulot. Une installation de cette envergure devrait voir le jour au printemps 2023.