VTT - Flückiger doit tirer sa révérence devant le Maître Schurter!

Quelle victoire pour Nino Schurter! Le cycliste des Grisons a arraché l’or à Mathias Flückiger lors des Mondiaux de VTT à Val di Sole (Italie). Le Bernois y était pourtant presque. Il s’était rapidement placé en tête de course, mais c’était compter sans l’expérience et l’explosivité de l’ancien champion olympique et multiple champion du monde.