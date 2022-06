Guerre en Ukraine : De l’or russe importé en Suisse via les pays du Golfe?

Officiellement, l’or en provenance de Russie n’est plus importé en Suisse à cause des sanctions. Mais une hausse soudaine des importations depuis les Émirats arabes unis fait planer le doute.

Le dossier devient politique

En mars, 36 tonnes d’or sont arrivées en Suisse en provenance de ces pays, soit la plus grande quantité mensuelle enregistrée depuis six ans et trois fois plus que les deux mois précédents. Plus de 20 tonnes ont suivi en avril. Swissaid craint que de l’or russe ne soit arrivé en Suisse via Dubaï et que cette augmentation soit une conséquence directe de l’arrêt des importations de Russie.