De meilleurs scanners grâce à l’intelligence artificielle

Rédiger un nouveau commentaire

Une fois de plus nous sommes à la pointe de la technologie ! Chapeau bas, et c'est en voyant ce genre de progrès, que je suis d'accord qu'une part importante de nos impôts, soit engagé pour la recherche, du moment que cela ne bénéficie pas directement aux entreprises qui maximalisent les profits… Pour ceci, je suis fière de notre pays !

On vas enfin pouvoir trouvé et étudier le cerveau des femmes

DROITS HUMAINS il y a 2h La Suisse à la traîne pour les droits des LGBTI 14.05.2020 à 17:10

C'est une blague cet article ? Comme si on était en retard sur les pays du sud, les pays de l'est, la Pologne, les Philippines, etc. Il faudrait un jour cesser de culpabiliser les Suisses, alors qu'on est un des pays les plus progressistes au monde.