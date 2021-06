Italie : De Modigliani à Monet, 120 œuvres d’art se volatilisent

Où sont passées les œuvres d’art acquises par la télévision publique italienne Rai? Plus d’une centaine de toiles, sculptures ou tapisseries exposées en ses murs, ont mystérieusement disparu.

Alertés par la Direction du diffuseur, le parquet de Rome et les carabiniers spécialisés dans la protection du patrimoine culturel ont ouvert une enquête en mars. Selon la presse, qui s’en fait largement écho vendredi, de nombreuses antennes de la Rai sur tout le territoire italien sont concernées et d’autres procédures pourraient être lancées dans le nord et le sud du pays.