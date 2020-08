Lausanne De moins en moins de personnes à l’aide sociale vaudoise

La politique d’insertion semble satisfaisante, donne des perspectives concrètes et fait diminuer le nombre de personnes à l’aide sociale dans le canton de Vaud.

Le canton de Vaud a mis en place de nouveaux projets pour les jeunes et les personnes de 50 ans et plus, fort du constat du bon fonctionnement des mesures d’insertion socioprofessionnelles précédemment adoptées. Il mise aussi sur des nouvelles mesures à vocation écologique, en adéquation avec le Plan climat du canton.

«La politique d’insertion porte ses fruits. Elle donne une perspective concrète aux personnes qui touchent le RI parce qu’elles n’ont pas pu achever leur formation professionnelle ou encore parce qu’elles ont 50 ans ou plus et ne trouvent plus de travail», a déclaré la conseillère d’État et cheffe du DSAS Rebecca Ruiz.