PCR, antigénique, autotest, gratuit, payant, en pharmacie, chez soi: il est de plus en plus difficile de s’y retrouver dans les moyens mis à disposition pour se faire dépister, avec ou sans symptômes. Président de la Société vaudoise de pharmacie, Christophe Berger fait preuve de pédagogie: «Désormais, les tests dits rapides sont gratuits. Certaines pharmacies les réalisent, ainsi que ceux appelés PCR.» Ces derniers sont toujours payants et ne se font qu’en cas de symptômes; les prélèvements sont ensuite envoyés pour analyse dans un laboratoire. Quant aux tests rapides, ou antigéniques, ils sont gratuits et s’adressent par exemple aux voyageurs pour certaines destinations.