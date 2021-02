Suisse-Tunisie : De Morges à Tunis pour endiguer l’extrémisme par le sport et la culture

Une ONG vaudoise œuvre dans une localité défavorisée de la capitale tunisienne par le biais d’actions en faveur de collégiens et de lycéens.

Des lycéens de Sidi Hassine, une localité de la banlieue de Tunis, passaient leurs pauses entre les cours dans la rue, par défaut de structures adéquates pour les accueillir. L’oisiveté étant la mère de tous les vices, ae-Centre , une ONG morgienne active en Afrique du Nord, a envisagé de mettre fin à cette situation potentiellement dangereuse. «En partenariat avec le ministère de l’Education de Tunisie, nous avons songé à des terrains de sports et des salles d’activités culturelles dans quatre bâtiments scolaires pour renforcer les capacités de ces jeunes. Il fallait leur offrir des alternatives à la violence et aux mauvaises influences auxquelles ils peuvent être exposés dans la rue», a indiqué Pascal Gemperli, le coordinateur de l’ONG.

Sur place, le projet a pu être concrétisé grâce aux contacts entre les autorités tunisiennes et l’association, via son projet «Dialogue dans le milieu scolaire comme outil de prévention de l'extrémisme violent», comme le rapporte la presse tunisienne. «La lutte contre la radicalisation, notamment dans les quartiers les plus défavorisés, où l’infrastructure de base pour la promotion et le loisir des jeunes n’existe pas et, donc, ces derniers se trouvent confrontés à la radicalisation, la drogue, la délinquance, la criminalité…, fait partie de l’ADN de l’Otcs (NDLR: Organisation tunisienne pour la cohésion sociale)».