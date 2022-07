Sécheresse : De multiples incendies ravagent le sud de la France

Jeudi, le sud de la France était victime de nombreux départs de feu en raison d’un fort mistral et d’une sécheresse précoce.

Attisés par des «conditions météorologiques extrêmes», avec un fort mistral et des sols victimes d’une sécheresse précoce, de multiples incendies ont frappé les régions touristiques du sud de la France, jeudi après-midi, obligeant les pompiers à déployer des centaines d’hommes et d’importants moyens aériens.

«C’est une situation extrêmement défavorable»

«Des villages vont probablement être impactés par le feu dans les heures qui viennent», craignait même ce responsable: «C’est une situation extrêmement défavorable et très critique sur la zone, parce que le vent ne se calme et que ce n’est pas parti pour se calmer demain! On ne voit pas bien comment pour l’instant on va pouvoir l’arrêter ce feu. (…) Ça va continuer cette nuit et plusieurs jours».