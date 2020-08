Étranges livraisons De mystérieuses graines chinoises reçues sans avoir été commandées

De nombreux particuliers reçoivent depuis quelques semaines des colis contenant des sachets de semences. Le phénomène s’est notamment produit en France, aux États-Unis et au Royaume-Uni.

D’étranges livraisons se produisent dans plusieurs pays ces dernières semaines. En France, des particuliers disent recevoir depuis plusieurs semaines les mêmes colis, dans lesquels se trouvent des sachets de graines. D'après les inscriptions sur les paquets, la plupart proviendraient de Chine. La nature de ces semences pose question et inquiète le ministère de l'Agriculture français. Ces graines pourraient s'avérer «vectrices de maladies non présentes sur le territoire français ou s'avérer être des plantes invasives», indiquait vendredi le ministère mettant en garde les consommateurs français. Il a demandé aux particuliers «de ne surtout pas les semer» et conseille aux individus ayant reçu ces paquets de placer les semences dans un sac plastique et les jeter dans la poubelle d'ordures ménagères afin qu'elles soient détruites.