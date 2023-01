Canton de Berne : De mystérieux symboles apparaissent dans la forêt

Une promeneuse est tombée sur un étrange panneau près de Niederbipp (BE). Un artiste anonyme se cache derrière ces mini-tableaux à la symbolique intrigante.

Le panneau découvert dans une forêt près de Niederbipp (BE) a déjà été retiré par les autorités locales.

Alors qu’elle sortait son chien, une habitante de la région de Niederbipp (BE) est tombée sur un étrange panneau vissé sur un arbre mort au bord du chemin. Elle a d’abord cru à une interdiction, mais en y regardant de plus près, la promeneuse aperçoit un dessin à la symbolique mystérieuse, peut-on lire dans «20 Minuten».

L’image représente un personnage – un démon?, suggère un internaute – accompagné d’une sorte d’animal avec un rond rouge sur le côté. «20 Minuten» a trouvé une correspondance avec une représentation d’origine chilienne, mais le sens et la raison de la présence de cette œuvre d’art dans cette forêt reste inconnue.

Un curieux qui a repéré de tels panneaux, notamment dans la région bâloise, répertorie sur Instagram ses découvertes sous le nom de «Wesen im Wald» (Des créatures dans la forêt). Il en ressort que le premier de ces mini-tableaux a été vu en 2014 aux alentours de Gempen (SO) et que leur symbolique, évoquant diverses cultures et mythologies, est en constante évolution. Quoi qu’il en soit, les autorités de Niederbipp ne sont visiblement pas tombées sous le charme de ces peintures puisqu’un responsable de l’entretien des forêts a indiqué avoir déjà retiré le panneau déniché par la promeneuse.