il y a 1h

FlexFab et Ziller Bas

De Neuchâtel au Kenya, une belle amitié est née

L’artiste neuchâtelois FlexFab sort vendredi 12 juin 2020 l’EP «Mugogo! Part. 1», réalisé avec le rappeur

kényan Ziller Bas.

de Fabien Eckert

Ziller Bas (à g.) a accueilli FlexFab dans sa ville de Kilifi sur la côte kényane. R. Piguet

Rien ne prédestinait le producteur FlexFab, 30 ans, à rencontrer le rappeur Ziller Bas, 25 ans. Un concert au Kenya a tout changé et a débouché sur un EP quatre titres, «Mugogo! Part. 1», prélude à un album.

FlexFab, parlez-nous de votre rencontre avec Ziller Bas.

En octobre 2019, j’ai été invité au Kenya par un collectif qui voulait faire se rencontrer artistes européens et kényans. On a tourné ensemble. Pendant un concert à Kilifi, Ziller Bas, que je ne connaissais pas, m’a demandé s’il pouvait improviser sur mes titres. On a eu une supervibe. À mon retour en Suisse, j’ai voulu aller plus loin.

Comment avez-vous bossé?

Je suis retourné à Kilifi, la ville de Ziller Bas, en janvier 2020. J’avais pris avec moi du matériel, des dizaines de kilos, pour monter un studio dans une petite maison que j’avais louée. Elle avait des ouvertures à la place des fenêtres, vu le climat. On a donc eu plein de nuisances sonores, des grillons, des aboiements et d’autres bruits d’animaux. Notre créativité était au top. On a fait 14 titres en deux semaines, trois clips et un documentaire. Cette histoire a surtout créé une amitié très forte.

Quid du choc des cultures?

Venant du hip-hop, bosser avec un rappeur m’est très familier. Je suis arrivé avec mes démos et Ziller Bas a posé sa voix dessus. Son rap est un mix d’anglais, de swahili et de kigiriama, sa langue natale.

La suite, c’est quoi alors?