Roland-Garros: De Noah à Federer, un tournoi en quatre anniversaires

Rafael Nadal vient d’administrer sa plus sévère correction à Roger Federer, en ce 8 juin 2008, sur le Court Philippe-Chatrier. AFP/JACQUES DEMARTHON

Il y a 15 ans, le cauchemar de Federer

Nul ne saura jamais combien de fois Roger Federer aurait remporté Roland-Garros, si Rafael Nadal n’avait pas débarqué sur terre. Une chose est certaine: l’Espagnol a battu le Bâlois à quatre reprises en finale du tournoi parisien (2006, 2007, 2008 et 2011), sans que le suspense ne s’invite trop longtemps. A chaque fois, «RF» s’incline en quatre sets. Sauf une: le 8 juin 2008, face à un adversaire déchaîné, il connaît sans doute la plus sèche de ses déroutes (6-1 6-3 6-0).

Asphyxié puis résigné, le no1 mondial, laminé par celui qui est alors son dauphin, quitte le Court Philippe-Chatrier en miettes. Il ne tardera pas à recoller les morceaux. Un an plus tard, Roger Federer coiffera sa seule couronne sur la terre battue parisienne.



Il y a 90 ans, la perle de Leeds

Le temps fait son travail, les noms et les souvenirs s’estompent quand ils ne s’effacent pas. Pour les 90 ans de la victoire de Margaret Scriven à Roland-Garros, ne ratons donc pas l’occasion de remettre en lumière la perle de Leeds et la formidable épopée qu’elle avait vécue, en cette fin de printemps 1933 - elle conservera sa couronne l’année suivante.

Margaret Scriven (à droite) et Helen Jacobs s’apprêtent à disputer la finale de Roland-Garros 1934. La Britannique conservera le titre acquis l’année précédente. AFP

En s’imposant en finale face à la Française Simonne Mathieu (6-2 4-6 6-4), Margaret Scriven écrit l’histoire à bien des égards. Première Britannique à s’imposer à Paris, première gauchère à remporter un titre du Grand Chelem en simple, elle est aussi la première à s’adjuger le trophée en n’étant pas classée tête de série.

Il faudra d’ailleurs attendre longtemps pour que cela survienne à nouveau, trois fois et de façon étonnamment proche: Jelena Ostapenko (2017), Iga Swiatek (2020) et Barbora Krejcikova (2021) ont fini par imiter ce qui semblait impossible à reproduire. Chez les messieurs, ils sont aussi quatre à avoir réalisé l’exploit: Marcel Bernard en 1946, Mats Wilander en 1982, Gustavo Kuerten en 1997 et Gaston Gaudio en 2004.



Il y a 40 ans, il était une fois Noah

Yannick Noah vient de réaliser le rêve de sa vie face à Mats Wilander. Il est aujourd’hui encore le dernier Français champion de Roland-Garros. AFP

Tout un stade qui s’embrase et un gamin de 23 ans qui s’écroule sous le poids d’un infini bonheur, avant de le partager dans les bras de son père et sous les yeux d’un Hexagone conquis. Yannick Noah, vainqueur de Roland-Garros, c’était le 5 juin 1983, à l’issue d’une finale maîtrisée de bout en bout face au Suédois Mats Wilander (6-2 7-5 7-6). Quarante ans plus tard, la France n’a toujours pas oublié, d’autant moins qu’elle cherche toujours un successeur à son héros, dernier lauréat tricolore en Grand Chelem.

Les médias français n’ont attendu ni le jour anniversaire, ni même le début du tournoi pour célébrer le glorieux souvenir. L’épopée est gravée dans le marbre de l’histoire. Aux 40 ans écoulés, il faut en rajouter 37 pour trouver trace de la précédente victoire française à la Porte d’Auteuil (Marcel Bernard en 1946). Alors les images défilent, les témoignages abondent. Et le principal intéressé, devenu chanteur et resté l’une personnalités les plus aimées en France, continue à prouver par son action sociale, que le sourire d’un enfant vaut mieux que tous les projecteurs.



Il y a 50 ans, une idylle est née

Lorsqu’elle se présente pour la première fois sur les courts de Roland-Garros, en 1973, Chris Evert n’a que 18 ans. Mais elle a déjà atteint les demi-finales de ses trois premiers tournois du Grand Chelem (US Open 1971 et 1972, Wimbledon 1972) et, forte de ses bons résultats sur terre battue, elle aborde le tournoi en tête de série no2. Elle accède facilement à la finale, où elle livre une féroce bataille à la reine australienne Margaret Smith Court. Une bataille finalement perdue (7-6 6-7 4-6) mais annonciatrice de tant de conquêtes.

Aujourd’hui encore, Chris Evert, 68 ans, est la détentrice du record de victoires en simple féminin à Paris, avec sept sacres (1974, 1975, 79, 80, 83, 85 et 86). Au palmarès des Internationaux de France, elle devance l’Allemande Steffi Graf (six titres) et Margaret Smith Court (cinq).