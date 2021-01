Asie : De nombreuses figures de l’opposition arrêtées à Hong Kong

L’opération, menée en vertu de la loi de sécurité nationale, a visé près de cinquante anciens parlementaires pro-démocratie et militants mercredi.

Ces arrestations s’élèvent à «près de cinquante», ont dit à l’AFP deux sources policières haut placées ayant requis l’anonymat. Des membres de l’opposition et des partis ont de leur côté fait état sur leurs comptes Facebook et Twitter d’au moins 21 arrestations, la plupart pour «subversion».

L’opération a visé d’anciens parlementaires pro-démocratie comme James To, Andrew Wan et Lam Cheuk Ting, ainsi que des militants plus jeunes. Parmi ces derniers, deux ont confirmé leur propre arrestation via Facebook: Gwyneth Ho, ex-journaliste de 30 ans, et Tiffany Yuen, élue de quartier de 27 ans.