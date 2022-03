Journée des droits des femmes : De nombreuses manifestations sont prévues en Suisse romande

Ce 8 mars 2022, divers événements sont organisés dans les principales villes de Suisse romande par les collectifs romands de la grève féministe et des femmes.

Dans le canton de Vaud, la journée a débuté par des distributions du journal « 8 minutes ». Et alors que différents appels à manifester ont été lancés à Vevey, Yverdon, Renens, Morges et Moudon, le collectif vaudois appelle à «une mobilisation massive» dès 18 h à la Place du 14 juin à Lausanne.

Le collectif «Grève Féministe Genève» prévoit différents événements entre 16 h et 19 h. Parmi eux, un parcours intitulé «Via Feminista» avec des performances artistiques et des sites d’informations. Divers stands seront placés dans la Ville: un village féministe à la Place des Lavandières, un stand asile et droits LGBTIQA + à Bel-Air, un autre nommé «AVS21 - c’est non!» à la Place de l’île et l’espace «La culture est mon métier» à la Place des Volontaires.