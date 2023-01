TF1 : De nombreuses nouveautés lors de la saison 12 de «The Voice»

Parmi les nouveautés introduites dans le télécrochet, le «super block» lors des auditions à l’aveugle risque de faire beaucoup parler de lui. Ce nouveau buzzer permettra à un coach d’en bloquer un autre à tout moment, même s’il s’est déjà retourné. A signaler que la France est le premier pays à tester cette règle. Au chapitre des innovations spectaculaires, la première sera à découvrir lors des battles. Le coach qui fera s’affronter deux de ses talents sera installé avec eux sur la scène et non plus à côté de ses pairs dans son fauteuil. La seconde sera à apprécier durant les super cross battles. Lors de cette manche, un super coach surprise rejoindra le jury composé par Amel Bent, Zazie, Vianney et Bigflo & Oli pour aider les spectateurs à faire leur choix.

«Chaque année, on se demande si on va avoir une belle saison. Là, on est heureux parce qu’on va encore étonner les téléspectateurs. L’émission est magique», s’est réjoui Matthieu Grelier, directeur des programmes et du développement de la société qui produit l’émission. Il a précisé que plus de 50’000 candidats ont envoyé leurs candidatures pour la saison 12 et que 102 participants ont été retenus pour y participer. On ne sait pas encore s’il y a des Suisses au casting. Lors de la saison 11, remportée par Nour, notre pays avait brillé devant les caméras de TF1 grâce au Neuchâtelois Loris, finaliste malheureux.