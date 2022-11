Elections fédérales: De nombreuses spéculations avant le grand chambardement

Le 7 décembre prochain, le Conseil fédéral aura renouvelé deux de ses sièges, pour remplacer Ueli Maurer et Simonetta Sommaruga, démissionnaires pour la fin de l’année. Deux départements clefs sont à reprendre: celui des finances et celui de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication. À Berne cette situation fait déjà l’objet de nombreuses spéculations sur les volontés de changement de certains conseillers fédéraux en place. La situation devra s’éclaircir rapidement, car le gouvernement doit être opérationnel au 1er janvier.

Depuis dix ans au Département de l’intérieur, Alain Berset pourrait avoir envie de changer d’air. Sa situation se complique du fait qu’il assumera la présidence de la Confédération pour 2023. On prête également des volontés de changement à Karin Keller-Sutter, actuellement au Département de justice et police, et à Viola Amherd en charge de la Défense. Et les nouveaux, que leur restera-t-il? Quoi qu’il en soit, le Conseil fédéral montrera un tout autre visage en 2023.