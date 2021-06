Éthiopie : De nombreuses victimes après une frappe aérienne sur un marché au Tigré

L’armée éthiopienne mène depuis novembre une opération militaire au Tigré contre les forces des autorités dissidentes de la région, issues du Front de libération du peuple du Tigré.

«Il y avait beaucoup de blessés et de morts, on marchait sur eux et dans leur sang», raconte Birhan Gebrehiwet, jeune femme de 20 ans, dont la maison, près du marché, a été «totalement détruite»: «Nous avons été enterrés sous les murs et le toit».