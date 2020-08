il y a 1h

LIMITER LE GASPILLAGE De nombreux aliments durent plus longtemps que vous ne le pensez

Il est inutile de jeter les aliments immédiatement après leur date de péremption. Quelle est la durée de conservation des œufs, du fromage, des pâtes et du pain?

de Stephanie Sigrist

1 / 14 La date de péremption n’indique pas le moment où le produit se détériore, mais indique simplement la période de consommation recommandée. iStock Selon le site «Spiegel», les œufs peuvent être utilisés jusqu'à deux semaines après leur date de péremption, en particulier pour la cuisson et la pâtisserie. Pour les plats à base d'œufs crus comme les spaghettis carbonara ou le tiramisu, il faut utiliser des œufs frais. iStock Dans un emballage fermé, le lait peut être consommé environ trois jours après la date de péremption. Ensuite, un petit échantillon peut être goûté pour savoir s’il est encore buvable. S’il a des grumeaux ou un goût aigre, il doit être jeté. Pexels

Selon l'association Foodwaste.ch, 320 grammes d'aliments comestibles par personne sont jetés chaque jour en Suisse. Cela correspond pratiquement à un repas complet! Les pertes alimentaires entraînent des milliards de coûts supplémentaires et affectent inutilement le budget des ménages et l'environnement. Les déchets alimentaires ont également des effets considérables sur l'environnement. La production alimentaire est responsable d'environ 30% de la pollution environnementale mondiale. Si nous jetons de la nourriture en bon état aux déchets, des ressources précieuses telles que l'eau, le sol et les combustibles fossiles sont polluées ou utilisées en vain. Dans le même temps, l'augmentation de la demande due aux pertes réduit l'offre alimentaire mondiale – alors que la sécurité alimentaire de nombreuses personnes n'est pas garantie.

L'une des raisons pour lesquelles tant de nourriture finit par être gaspillée en Suisse et dans d'autres pays industrialisés est une mauvaise planification. Souvent, on en achète tout simplement trop. Avant de faire les courses hebdomadaires, il faut se demander combien de personnes mangeront à la maison dans la semaine, combien de fois, ce qu’il y a actuellement dans le frigo et comment compléter les aliments déjà achetés avec des produits frais. Les listes de courses aident également à ne pas trop acheter. Les aliments ne devraient pas être jugés uniquement en fonction de leur date de péremption. Celle-ci n’indique pas le moment où le produit se détériore, mais simplement la période de consommation recommandée. Jusqu'à cette date, le fabricant peut garantir que le produit, en étant conservé correctement, gardera ses caractéristiques spécifiques telles que le goût, l'odeur, la consistance, la valeur nutritive et la couleur.

Utiliser nos sens pour juger la nourriture