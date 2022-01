Tesla : «De nombreux défis» retardent les ambitions d'Elon Musk en Inde

Le patron de Tesla a indiqué jeudi qu'il «cherchait à surmonter» les difficultés rencontrées avec New Delhi pour lancer ses véhicules électriques dans le vaste marché indien.

Tesla «cherche à surmonter de nombreux défis rencontrés avec le gouvernement» indien, a indiqué jeudi son patron Elon Musk, répondant à un tweet dans lequel on l’interrogeait sur une éventuelle date de lancement dans le vaste pays d'Asie. Le milliardaire américain n'a pas donné plus de détails. Les espoirs de son entreprise de vendre ses véhicules sur l’un des plus grands marchés du monde ont été bloqués par des tentatives de négociation d’une baisse des droits d’importation, qui peuvent atteindre 100%.

Taxe jusqu'à 100%

Elon Musk avait tweeté en juillet dernier que Tesla souhaitait entrer sur le marché indien «mais les droits d’importation sont les plus élevés au monde, et de loin, parmi tous les grands pays». Il a ajouté que l’entreprise espérait un allègement tarifaire temporaire. L’Inde impose une taxe de 100% sur les véhicules électriques importés d’une valeur supérieure à 40'000 dollars, et de 60% pour ceux qui coûtent 40'000 dollars ou moins. Tesla craint que ces droits élevés ne l’excluent du marché indien, très sensible aux coûts.