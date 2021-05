Nigeria : De nombreux élèves kidnappés dans une école coranique

Un grand nombre d’enfants ont été kidnappés par des hommes armés dans une école coranique dans le centre-nord du Nigeria, pays où les enlèvements de masse se multiplient.

«Un nombre encore incertain d’élèves de l’école islamique Salihu Tanko ont été enlevés avec des passagers d’un bus» après l’attaque par des hommes armés de leur école, a fait savoir dimanche le gouvernement de l’État nigérian du Niger sur son compte Twitter. «Les ravisseurs ont relâché onze enfants, qui étaient trop petits pour marcher», a indiqué le gouvernement, qui dénonce cet événement «malencontreux» et la hausse des kidnappings contre rançon à travers le centre et le nord du pays le plus peuplé d’Afrique.