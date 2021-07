Canicule : De nombreux feux consument toujours l’Ouest canadien

174 feux étaient actifs samedi en Colombie-Britannique, principalement dus à des éclairs provoqués par la vague de chaleur inédite qui a touché l’ouest du Canada.

L’armée canadienne se tenait prête à apporter une assistance, notamment aérienne, dans la lutte contre les incendies qui continuaient à faire rage samedi en Colombie-Britannique, après une vague de chaleur inédite et meurtrière dans l’ouest du pays et des États-Unis.

49,6 degrés Celsius

«C’est là que nous avons compris que c’était sérieux et lorsque le courant a cessé de fonctionner, nous avons compris que nous n’avions plus le choix et qu’il fallait partir. Nous avons attrapé nos portefeuilles et sauté dans la voiture», se souvient-il, en disant avoir dû traverser la localité à travers les flammes et les maisons en feu. Un autre habitant, Jeff Chapman, avait expliqué plus tôt à CBC, avoir vu, impuissant, ses parents mourir dans le sinistre, quand un poteau électrique est tombé sur leur abri.