Étude : De nombreux jeunes mélangent dangereusement médocs et drogue

Au moins deux élèves par classe abusent des médicaments et/ou de drogues et d’alcool, selon une étude de l’Uni de Zurich. En cause: le stress à l’école, la timidité ou le besoin de se détendre.

Souvent, les jeunes mélangent de manière dangereuse médicaments, alcool et drogue avant de partir faire la fête le week-end.

Somnifères, anxiolytiques, alcool, drogues: les jeunes n’hésitent pas à avaler des cocktails dangereux de médicaments et de substances diverses, selon l’Université de Zurich qui mène actuellement la première étude sur la consommation mixte dans cette classe de la population.

Selon le Tages-Anzeiger lundi, 33 jeunes âgés de 12 à 16 ans sont décédés au cours de ces quatre dernières années d’un mélange fatal de produits. «C’est beaucoup», selon Corina Salis Gross, responsable de l’étude et qui a interrogé une centaine de jeunes et animé des ateliers avec des spécialistes.

Au moins deux élèves par classe

L’étude n’est pas terminée, mais selon ses premiers résultats, il y aurait au moins deux élèves par classe qui abusent régulièrement de médicaments et/ou de drogues. Quelque 46% des jeunes interrogés combinent au moins deux substances - le plus souvent cannabis et alcool. Et un tiers d’entre eux disent absorber un mélange de tranquillisants, d’anxiolytiques, d’hypnotiques ainsi que de puissants analgésiques ou antitussifs. Le tout accompagné parfois d’autres substances encore.