Environnement : De nombreux oiseaux ont disparu de Suisse en cent ans

À l’occasion de son centenaire, BirdLife Suisse a étudié à quoi ressemblait l’avifaune en 1922. Constat: nombre d’espèces ne sont plus là, d’autres ont pu s’adapter et se développer.

La perdrix grise, aujourd’hui éteinte dans tout le pays, était encore fréquente en 1922 et était même chassée.

Quelles espèces d’oiseaux vivaient en Suisse il y a cent ans? Lesquelles ont disparu? À l’occasion de son centenaire, l’organisation de protection de la nature BirdLife Suisse a étudié à quoi ressemblait l’avifaune lors de sa création, en 1922. Verdict: le paysage cultivé offrait à l’époque un habitat à de nombreux volatiles qui ne sont plus là aujourd’hui.

Ainsi le vanneau huppé, le courlis cendré, la bécassine des marais et le chevalier gambette nichaient dans le Seeland et les autres zones humides du pays, relève BirdLife. Seul le vanneau a survécu, mais uniquement grâce à des mesures de conservation.

Plus de perdrix grises et de pie-grièche

Sur le Plateau, on pouvait observer la perdrix grise, le bruant proyer, la pie-grièche grise ou encore le tarier des prés, parfois tout près de grandes villes comme Lausanne ou Genève. Le tarier ne niche plus que dans certaines zones de montagne, alors que le bruant proyer est devenu sporadique. La perdrix grise et la pie-grièche grise ont même totalement disparu.