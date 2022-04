Genève – De nombreux passages piétons pas aux normes

Ligne jaune et visibilité

Avant chaque passage piéton, une ligne jaune de dix mètres, tracée sur la chaussée, fait office de zone de dégagement sur laquelle personne ne doit se garer ou boucher la visibilité sur le passage piéton. «Il s’agit d’une obligation inscrite dans l’Ordonnance sur la signalisation routière, informe Alan Rosset.» La norme qui régit la question de la distance de visibilité est édictée par VSS, l’Association suisse des professionnels de la route et des transports. Elle rédige et gère le recueil de normes suisses du domaine de la route et des transports. Des règles qui ne sont pas impératives, mais auxquelles il est fait appel en cas d’accident. Une zone grise en somme. La norme VSS stipule que dans une zone 30 km/h, la visibilité doit être de 25 m. Si la vitesse autorisée est de 50 km/h, alors il faut un dégagement de 55 m. Des distances qui peuvent paraître importantes, mais «à 50 km/h, on a quatre secondes pour voir un piéton et réagir», expose Patrick Lacourt.