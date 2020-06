Coronavirus

De nombreux pays craignent le début d’une deuxième vague

L’apparition de nouveaux foyers de contamination en Chine et en Italie fait redouter une résurgence de la pandémie alors qu’une affluence de nouveaux cas a été constatée au Brésil, aux États-Unis et en Afrique du Sud.

Au même moment, le Brésil est devenu avec près de 42’000 morts officiellement comptabilisées (pour près de 829’000 cas) le deuxième pays le plus endeuillé par le Covid-19, derrière les États-Unis (plus de 115’000 morts pour environ deux millions de cas).

Nouvelle alerte à Pékin

Affluence de nouveaux malades

Plus de 427’000 décès

Au total, le Covid-19 a fait plus de 427’000 morts et contaminé plus de 7,7 millions de personnes sur la planète, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles.

L’heure des comptes

Le Premier ministre italien Giuseppe Conte a à cet égard été entendu vendredi sur la gestion par son gouvernement de la crise du coronavirus par la procureure de Bergame, ville martyre de Lombardie (nord) et épicentre de l’épidémie qui a fait plus de 34’000 morts en Italie.

La Grèce «prête pour les touristes»

Et ce tandis que la Grèce se disait le même jour, par la voix de son Premier ministre Kyriakos Mitsotakis, «prête à accueillir les touristes cet été» en toute sécurité et que l’Allemagne se préparait à supprimer dès lundi, et non mardi comme prévu initialement, ses contrôles aux frontières avec ses voisins européens.