Coronavirus : De nombreux pays ont commencé à vacciner avant l’Union européenne

Plusieurs pays d’Europe continentale vont démarrer leur campagne de vaccination dès dimanche grâce au feu vert accordé par les autorités sanitaires en début de semaine. Ils emboîtent ainsi le pas à de nombreux pays qui ont déjà commencé à immuniser leur population.

Si aucun vaccin contre le Covid-19 n’a encore reçu formellement le feu vert des autorités chinoises pour une mise sur le marché, la Chine est le premier pays à avoir lancé, dès cet été, une campagne de vaccination, réservée toutefois aux personnes les plus exposées (employés et étudiants se rendant à l’étranger, soignants…). Plus d’un million de doses de vaccins expérimentaux chinois ont déjà été injectées dans le pays.

Premier pays occidental

Le Royaume-Uni a, quant à lui, été le premier pays occidental à autoriser le vaccin développé par l’alliance américano-allemande Pfizer-BioNTech. Sa campagne de vaccination a débuté le 8 décembre et plus de 600’000 personnes ont déjà reçu la première des deux doses du vaccin, selon des chiffres officiels.

En Occident, le Canada et les États-Unis ont suivi le 14 décembre, la Suisse le 23 et la Serbie le 24, tous avec le vaccin de Pfizer-BioNTech. Plus d’un million d’Américains ont déjà reçu une dose, selon les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC). Les États-Unis et le Canada sont également les deux premiers pays à avoir autorisé le vaccin de l’américain Moderna.