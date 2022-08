France : De nouveau aperçu dans la Seine, le béluga est «très fuyant»

Un béluga, repéré une première fois mardi, dans la Seine, a été de nouveau observé vendredi, en milieu de journée. Mais l’animal se révèle être «très fuyant», a indiqué un responsable associatif français. «Il a le même comportement qu’hier, on a le sentiment qu’il est très fuyant. Il fait de très courtes apparitions en surface, suivies de longues apnées», a indiqué Gérard Mauger, vice-président du Groupe d’étude des cétacés du Cotentin (GEEC).

Sollicitée dans la matinée par l’AFP, la préfecture du département de l’Eure (Nord-Ouest), qui supervise les opérations, n’avait pas précisé ses intentions, en début d’après-midi. Quatre embarcations sont sur zone, selon Gérard Mauger, celle des pompiers, de l’Office français de la biodiversité, de l’association Sea Shepherd et de la Société nationale de sauvetage en mer.

Nourrir avec des poissons morts

En mai, c’est une orque qui s’était retrouvée en difficulté dans la Seine. Les opérations pour tenter de sauver le cétacé avaient échoué et l’animal était finalement mort de faim. La nécropsie – un examen post-mortem réalisé sur un animal – avait confirmé la «mauvaise condition physique» de l’orque, une femelle «immature» de plus de quatre mètres pour de 1100 kg, et avait permis de découvrir une balle logée à la base du crâne du mammifère.