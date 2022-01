Armée suisse – De nouveau des bugs lors du premier jour de l’école de recrues

Quelque 300 recrues potentiellement dangereuses écartées

Une cinquantaine de spécialistes passent au crible les profils des milliers de jeunes qui se présentent à l'école de recrues. Et elles écartent chaque année tous ceux qui pourraient présenter un risque pour les autres ou pour eux-mêmes, notamment si on leur confie une arme de l'armée, rapporte le Tages-Anzeiger mardi. Selon le journal, quelque 300 jeunes représentant un danger potentiel sont ainsi recalés chaque année. Et quelque 2300 personnes ont été écartées depuis 2014.

Selon quels critères les jeunes sont-ils contrôlés? Les spécialistes étudient tous ceux qui se présentent au centre de recrutement via les dossiers des autorités pénales et les registres tel que l'index national de police, explique le journal. Si un risque est décelé, le conscrit est convoqué à un entretien. Parmi les risques estimés, il y a bien sûr les violences, bagarres et autres voies de fait avec des armes. Mais aussi les délits et condamnations liés aux stupéfiants, voire les infractions au code de la route. Selon le Tagi, quelque 850 entretiens sont réalisés avec les cas à risques chaque année.