Tekashi 69 est (encore) dans de sales draps: une ancienne affaire criminelle pour laquelle il avait été jugé coupable d’avoir filmé une mineure dans des actes sexuels, en 2015, revient le hanter. Alors que le rappeur avait été condamné en 2018 à une liberté surveillée d’une durée de 4 ans, il n’est pas sorti d’affaire. Cette fois, c’est la jeune femme affirmant avoir été abusée qui porte plainte contre l’Américain de 24 ans, selon TMZ . Celle-ci n’avait encore jamais témoigné dans cette affaire. D’après les documents déposés à la justice, la plaignante, Jane Doe, était âgée de 13 ans au moment des faits. Sous l’influence de drogues et d’alcool, elle raconte qu’elle n’était pas capable de consentir à ce que Tekashi 69 et un autre homme, Tay Milly, la filme dans des situations sexuellement explicites.

Trois vidéos scabreuses où elle apparaît ont ensuite été diffusées sur le Net. Dans la première, on la voit en train de faire une fellation à Tay, tandis que le rappeur mime des coups de reins derrière elle, en lui claquant les fesses. Dans la deuxième, l’ado apparaît en petite culotte et soutien gorge à côté de Tekashi 69, et dans la troisième, Jane se retrouve couchée et entièrement nue en train de se faire tripoter par Tay. Encore traumatisée par ce qu’elle a vécu avec ces deux hommes, la jeune femme les poursuit en justice pour abus et agression sexuelle sur mineure, ainsi que détresse émotionnelle.