Suisse : De nouveaux apprentissages dans le domaine du solaire dès 2024

Les jeunes pourront devenir monteurs ou installateurs solaires dans des formations de 2 et 3 ans. But: répondre à un besoin urgent de main-d’œuvre qualifiée dans le secteur.

Deux nouveaux apprentissages dans le secteur de l’énergie seront lancés en Suisse dès la rentrée scolaire 2024. Les jeunes pourront ainsi devenir «monteur/montrice solaire» et «installateur/installatrice solaire». Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) a donné le 1er novembre son feu vert à ces nouveaux profils professionnels développés par l’association Swissolar, le centre de formation Polybat et par des représentants de la branche.