Guerre en Ukraine : De nouveaux couloirs humanitaires pour évacuer les civils

Mercredi, alors que la Russie risque le défaut de paiement en raison des mesures prises à son encontre, des cessez-le-feu ont été validés par les deux parties pour évacuer les Ukrainiens bombardés.

Russes et Ukrainiens sont tombés d’accord, mercredi matin, sur la mise en place d’une série de couloirs humanitaires, afin d’évacuer les civils de villes assiégées et bombardées, a annoncé la vice-Première ministre ukrainienne, Iryna Verechtchouk. Selon elle, Moscou a confirmé son accord pour respecter une trêve de 9 heures à 21 heures, heure locale (8h à 20 heures heure suisse) autour de six zones frappées par les combats.