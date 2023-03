De nouveaux émojis avec la mise à jour pour iPhone

Après plusieurs versions bêta, Apple a rendu disponible au téléchargement la version grand public de la mise à jour iOS 16.4 de son système d’exploitation mobile pour iPhone (iPadOS 16.4 pour les iPad). Cette nouvelle version, qui apporte différents correctifs de bugs, prend aussi en charge le standard informatique Unicode 15.0 développé par le Consortium Unicode. La nouvelle version du système ajoute ainsi 21 nouveaux émojis (31 en prenant en compte leurs différentes versions). Dans la liste, on ne trouve qu’un seul «smiley», à savoir un visage qui tremble, mais aussi un âne, une oie, une aile, une méduse, une jacinthe, une flûte, des maracas, un oiseau noir, une tête d’élan, un geste de main qui dit stop mais qui peut aussi permettre de faire un «tape m’en cinq», ainsi que des cœurs dans trois nouvelles teintes (bleu, rose et gris).

iOS 15.7.4 pour les anciens iPhone

Apple a aussi publié iOS 15.7.4 pour des iPhone plus anciens qui ne sont pas compatibles avec iOS 16 (iPhone 6s/6s Plus, iPhone 7/7 Plus, iPhone SE 1re gén., iPad Air 2, iPad mini 4e gén. et iPod Touch 7). Elle comprend des mises à jour de sécurité «importantes», notamment un correctif lié à WebKit (moteur de rendu destiné à afficher des pages web correctement formatées) qui a pu être activement exploitée par des personnes malveillantes, explique la firme de Cupertino.