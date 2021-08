Lausanne - De nouveaux espaces pour les élèves à la rentrée

Dans la poursuite de cet objectif, cette rentrée voit l’inauguration de trois nouveaux collèges – sur les sites d’Eglantine et de Praz-Séchaud (Petits Cailloux), et un nouveau collège secondaire à Béthusy – en plus de celui de Riant-Pré terminé en octobre 2020, où s’est tenue la conférence de presse de la Direction de l’enfance, de la jeunesse et des quartiers de la Ville de Lausanne. Au total, cela représente 35 nouvelles classes. Trois APEMS (Accueil pour enfants en milieu scolaire) ont également vu le jour sur ces sites et offrent 144 places d’accueil en parascolaire, qui répondent aux besoins des parents lausannois.