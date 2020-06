Cinéma

De nouveaux films courts à voir en ligne

Le FIFOG et le Très Court Festival proposent une partie de leur programme gratuitement sur le web. Le FIFAD a lui annoncé qu’il aurait bien lieu cet été.

Un écureuil qui dirige un orchestre de forêt, une progéniture débarquée tout droit du futur ou une ado qui fond comme une glace: voilà ce que l’on peut voir pour cette édition online du Très Court Festival (petit aperçu dans la vidéo ci-dessus). Fiction, animation, doc, clip: tous les genres sont présents, mais aucun film ne dépasse les quatre minutes. En plus des quatre programmes de la Compétition internationale, vous pouvez opter pour la compétition «Paroles de femmes», mais aussi pour les sélections «Française», «Familiale» et «Ils ont osé». Cliquez sur une ville (il n’y en a pas en Suisse mais ça fonctionne très bien de cliquer sur les villes françaises), laissez-vous guider et hop, bon visionnement! Cette 22e édition se déroule jusqu’au 14 juin 2020.