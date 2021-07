Google Meet : De nouveaux filtres pour séduire le grand public

Google a déployé de nouveaux outils pour rendre sa plateforme de vidéoconférence plus amusante.

Des masques de réalité augmentée peuvent être utilisés dans Google Meet. Google

Les jours de l’app d’appels vidéo Google Duo semblent de plus en plus comptés. Google donne l’impression que le processus d’absorption dans son autre service de vidéoconférence, Google Meet, est bel et bien lancé. Autrefois réservé aux professionnels et devenu gratuit en avril 2020 pour concurrencer Zoom et Microsoft Teams, Google Meet vient de piocher dans les fonctionnalités de Google Duo, dans le but de séduire davantage le grand public.

Le service propose en effet désormais sur Android et iOS des filtres vidéo, des effets et des masques de réalité augmentée qui rappellent ceux déjà disponibles dans l’app de messagerie Google Duo. But: rendre la plateforme plus distrayante et amusante.

Cette nouvelle fonctionnalité est réservée aux personnes disposant d’un compte Gmail personnel et non aux utilisateurs professionnels. Elle est accessible via l’icône d’effets dans le coin inférieur droit lors des appels vidéo, comme on peut le voir dans la vidéo de démonstration publiée par Google sur son compte Twitter.