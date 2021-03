Football : De nouveaux horaires pour la Super League

Les rencontres de l’élite se disputeront à partir de la saison prochaine sur quatre créneaux différents le week-end. Des changements touchent également la Challenge League et la RTS.

Comme déjà annoncé, la Swiss Football League a attribué les droits TV nationaux à son partenaire actuel blue pour quatre ans à partir de la saison 2021/22. Ce qui va conduire à certains changements au niveau de la programmation des matches de Super League. Dès cet été, le calendrier prévoira quatre horaires différents le week-end. Samedi, le coup d'envoi d'une rencontre sera donné à 18h et un autre à 20h30. Le dimanche, la SFL programmera une partie à 14h15 et les deux dernières de la journée à 16h30. Des matches qu’il sera toujours possible de regarder en direct par abonnement et à la demande.