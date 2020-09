États-Unis : De nouveaux incendies dévastent la Californie

Alors que de nombreux incendies ne sont pas encore maîtrisés en Californie, deux nouveaux puissants feux se sont déclarés dans le nord de l’État.

Plus au nord que le comté de Napa, dans une zone boisée et escarpée du comté de Shasta, le «Zogg Fire», qui s’est lui aussi déclaré dimanche, a fait trois morts et continuait à se propager lundi soir. (Mardi 29 septembre 2020)

«Encore imprévisible»

Dans la région, le traumatisme des incendies dévastateurs qui avaient tué 44 personnes et carbonisé des milliers de bâtiments est encore frais, et les évacuations sont devenues une routine quasi saisonnière. Plus au nord, dans une zone isolée et escarpée du comté de Shasta, le «Zogg Fire» s’est lui aussi déclaré dimanche. Il avait parcouru mardi matin plus de 16’000 hectares et n’était pas contenu lui non plus.