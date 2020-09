Six ans après le refus par le peuple de 22 Gripen, la liste de courses de l’armée contient à nouveau des avions de combat. Mais combien et lesquels? L e choix n’est pas encore arrêté. Ce ne sera fait qu’après le référendum, car Berne souhaite que les Suisses tranchent d’abord sur le principe. La présélection effectuée contient encore quatre choix: le Rafale de Dassault, le F-35 de Lockheed Martin, le Super Hornet de Boeing, et l’Eurofighter

d’Airbus.