valais

De nouveaux moutons victimes du loup

Le prédateur a tué 28 bêtes en moins d’un mois à Bourg-Saint-Pierre, après trois attaques successives. Une autorisation de tirer l’animal a été demandée.

Depuis début juillet, le loup s’est attaqué trois fois à un alpage valaisan de la région de Valsorey, causant la mort de 28 moutons, alors qu’une vingtaine d’autres ont disparu dans la nature. Le secteur administratif du service de la chasse, de la pêche et de la faune a officiellement attribué ces agressions à un ou plusieurs loups sévissant dans la domaine.

Avec un alpage jugé non protégeable par les autorités du canton, les moutonniers ne peuvent plus supporter de telles conditions. «La commune de Bourg-Saint-Pierre qui comptait 3 alpages avec un cheptel de 700 moutons en 2019 n’en aura ainsi plus dès l’année prochaine», explique l’un d’eux au «Nouvelliste».