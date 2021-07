Suisse : De nouveaux orages sont attendus en soirée

Après une journée météorologiquement calme, des orages accompagnés de grêle et de fortes pluies devraient se déplacer en soirée depuis l’ouest, selon SRF Meteo.

Après une soirée idéale vendredi avec des nuages qui se sont dissipés, une prochaine dépressions située sur la France va se rapprocher de nos régions et nous amener une nouvelle dégradation principalement en soirée et dans la nuit de samedi à dimanche.

Des orages isolés sont ainsi attendus en fin de journée avant une dégradation généralisée et plus active en soirée et une partie de la nuit, selon MeteoNews. Dans la nuit de dimanche à lundi, des orages se développeront et il devrait pleuvoir de nouveau abondamment.