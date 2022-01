Fribourg : De nouveaux soignants opérationnels en 2023 au plus tôt

Le Conseil d’État n’a pas de solution dans l’immédiat face au manque de personnel aux soins intensifs.

«Une solution à court terme n’existe pas.» Interpellé, voilà la réponse donnée par l’Exécutif fribourgeois face aux inquiétudes exprimées concernant le manque de personnel spécialisé aux soins intensifs de l’Hôpital fribourgeois (HFR), rapporte «La Liberté». Le Conseil d’État explique cette situation par la pandémie, qui épuise les équipes: à l’HFR comme ailleurs, l’absentéisme dépasse les 10% aujourd’hui. En cause également, la durée de la formation des médecins et infirmiers spécialisés, qui exige au moins respectivement cinq et deux années supplémentaires.